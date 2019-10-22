İnegöl'de fuhuş operasyonu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan fuhuş baskınında 4 erkek ve 8 kadın gözaltına alındı.

Fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis şahısları takibe aldı. Savcılığın talimatıyla toplanan deliler neticesinde perşembe günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 7'si kadın 4 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere asayiş büroya götürüldü. Zanlılar pazar günü adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 12 kişiden biri kadın biri erkek iki kişi tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. Emniyet ve savcılık olayla ilgili bilgi vermezken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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