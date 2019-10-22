Kask takmayan motosiklet sürücüsü başından yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde önündeki otomobili sollamak isterken kaza yapan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aynı istikametten gelmekte olan 16 FCF 25 plakalı motosikletin sürücüsü Halil T. (70), Bekir A. (32) idaresindeki 16 HA 8533 plakalı otomobili solladığı sırada çarparak savruldu. Kask takmayan motosiklet sürücüsü yaşlı adam kafasını asfalta çarparak yaralandı. Yaralı sürücünün evine götürmek için aldığı domatesler yola saçıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü Bursa'ya sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bekir A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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