Bakan Varank: "Belediyeler yerli üretimi tercih etmeli"

Bursa’daki yerli raylı sistem araçları üreten fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, belediyelerin yerli üretimi tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Bursa’da yüzde 60’ı yerli üretilen vagonları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makinist koltuğuna oturarak bir süre vagonu kullandı. Bursa sanayisinin ülkemizde önemli yere sahip olduğunu ifade eden Varank, “Bursa altyapısı ve sanayisi ile Türkiye’de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Şuan da makine ve raylı sistemler üreten bir firmadayız. Bu vagonda olduğu gibi yüzde 60 yerlilik oranlarını yakalamış, bujiler dahil yerli araçlar üretebilen bir firmamız. Biz bunun sıklıkla vurguluyoruz. Türkiye’de yerel yönetimler özellikle büyük kamu alımları yapıyorlar. Bu alımlarda bazen yabancı firmaları tercih ettikleri durumlar olabiliyor" diye konuştu.

Belediyelere çağrıda bulunan Bakan Varank, "Bu vagonlar İstanbul’da kullanılacak. Bu firmamız yurt dışında ihale kazanarak, raylı sistemler üretip satabilen bir firma. Biz Türkiye’deki belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen yerli üretim ürünler varken yabancı ürünleri tercih etmesinler. Vagonları kullandım. Ben çok beğendim” dedi.

BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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