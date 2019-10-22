Bakan Varank: "Bu harekat sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan oluşturacak” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni bir başarı hikayesini inşallah hep birlikte yazacağız” “Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bölgemizdeki tehditleri bir bir ortadan kaldırdığımız bir dönemden geçiyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nın bölgemizin güvenliğine ve kalıcı istikrarına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu harekat sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan oluşturacak. Hükümet olarak, tamamen pozitif gündeme odaklandık” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği akşam yemeğinde Bursa iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada Varank, “2002 öncesi dönemde Bursa’da 9 OSB varken, 17 senede 8 yeni OSB’yi şehrimize kazandırdık. Böylelikle 100 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturduk. Yine bu sene 2 yeni özel endüstri bölgesi (Asil Çelik, Gemlik Gübre Sanayi) ilan ettik. Bu iki bölge tam kapasiteyle çalıştığında, cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak. Bursa’nın bir diğer ayırt edici özelliği de inovasyona olan yatkınlığı. İlimizde 128 ArGe merkezi bulunuyor, bu da Bursa’yı İstanbul’un ardından ülke genelinde 2. sıraya taşıyor. Nitekim, Bursa’nın ihracatında orta ve yüksek teknolojili ürün payının yüzde 58’in üzerinde olması tesadüf değil. Biliyorsunuz çok hızlı bir teknolojik dönüşüm çağından geçiyoruz. Sanayimizin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Bu amaçla, Ankara’dan sonra ikinci model fabrikamızı Mart ayında Bursa’da açtık. Bakanlık olarak buraya 4 milyon lira katkı sunduk. Sanayicilerimiz burada düzenli olarak, yalın uygulamalar ve dijital yetkinlikler eğitimlerine katılıyor.

Robotların üretim hattında kullanılması, makineler arası dijital etkileşim ve nesnelerin interneti uygulamalarıyla model fabrikayı daha ileri seviyelerde eğitim ve danışmanlık veren bir yapıya ulaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.



“Önümüzde 4 yıllık kesintisiz, bir reform ve atılım dönemi var”

“Daha güçlü bir Türkiye için yönümüzü belirledik” diyen Bakan Varank, “Katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni bir başarı hikayesini inşallah hep birlikte yazacağız. Bu yolda atacağımız adımları, geçen ay açıkladığım 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirleyecek. Bu stratejiyi Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladık ve cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var. Bunlardan ilki Yüksek Teknoloji ve İnovasyon. Burada amacımız; ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. Sanayide dijital dönüşümle, teknoloji eksenli sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla, fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında hayata geçireceğimiz politikalar, temel ihtiyaç yatırımlarının önünü açarken başarıya giden yolu hızlandıracak. Bu politikaların alt bileşenlerini, detaylı yol haritalarıyla destekleyeceğiz. Sürecin başarısında reel sektörümüzün desteği ve işbirliği bizim için çok önemli. Sizleri yatırıma ve üretime daha güçlü bir şekilde teşvik etmek istiyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını da bu amaçla hazırladık. Burada hedefimiz; yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi. Bunun için odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri belirledik, bunları destekleyeceğiz. Bu kapsamda alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik ederek, desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. Stratejik ya da proje bazlı yatırım teşviklerimiz girişimcilerin hizmetinde olacak. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Başvurular 22 Kasım’a kadar devam ediyor. Bu programa çok inanıyor ve çok güveniyoruz. Gelin sizler de bu programın bir parçası olun, başvurunuzu yapın” şeklinde konuştu.



“Ekonomimiz günden güne inşallah daha da güçlenecek”

“Ekonomik bağımsızlığa giden yolu hep birlikte yürüyelim” diyen Bakan Varank, şunları kaydetti:

“Barış Pınarı Harekatı bir gerçeği tekrar çok net biçimde ortaya koydu. Savunma sanayisinde kat ettiğimiz yol, bize başarıyı getirdi. Şimdi sıra, sanayinin diğer alanlarında da bu başarıyı yakalamakta. Türkiye ekonomisine ve kendi potansiyelinize çok daha güçlü bir şekilde güvenin. Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. Uluslararası kuruluşlar ülkemize ilişkin büyüme tahminlerini teker teker yukarı revize ediyorlar. Ekonomimiz günden güne inşallah daha da güçlenecek. Aslında kaynaklarınızı yatırıma ve istihdama yönlendirmenin tam zamanı. Bursa, insan kaynağı ve lojistik açıdan sunduğu avantajlarla, üretim için mükemmel bir adres. Buradaki imkânlardan en iyi şekilde faydalanmaya odaklanmalısınız. Bildiğiniz gibi, bölgemizdeki tehditleri bir bir ortadan kaldırdığımız bir dönemden geçiyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nın bölgemizin güvenliğine ve kalıcı istikrarına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu harekat sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan oluşturacak. Hükümet olarak, tamamen pozitif gündeme odaklandık. Türkiye’yi büyütecek adımları atmak, milletimizin refahını yükseltecek hamleleri yapmak temel önceliğimiz. Önümüzdeki dönemin, Türkiye’nin ve Bursa’nın daha büyük başarılar elde ettiği bir dönem olması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplantının ardından BTSO Başkanı İbrahim Burkay, tarafından Bakan Varank'a 15 Temmuz'da şehit olan abisinin isminin verileceği yakın zamanda Bursa'ya yapılacak külliyenin maketi hediye edildi.

BURSA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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