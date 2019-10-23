Dünya devi Bursa'ya geliyor

Endüstriyel alanda birçok dünya devi markanın bölge bayiliğini, Türkiye satış ve servis temsilciğini yapan Oriyon Şirketi, dev buluşmaya hazırlanıyor.

Elektrikli el aletlerinin dünya lideri Milwaukee markasının Big Red demo tırının Türkiye ayağındaki ikinci durağı 2526 Ekim’de Nilüfer Ticaret Merkezi’nde yer alan Milwaukee Güney Marmara bayii Oriyon olacak. Almanya’dan yola çıkan Milwaukee tırı 2324 Ekim’de İstanbul’a, 2526 Ekim’de ise Bursa’ya gelecek. Eskişehir, Ankara, Antalya, Denizli ve son olarak İzmir ile Türkiye turunu tamamlayacak.

Otomotiv sektörü, mobilya sektörü, enerji sektörü, sıhhi tesisatçılar, elektrik tesisatçılar, reklamcılar, sanayi, inşaat firmaları, montaj içeren üretimdeki tüm sektörlerin elektrikli el aletlerindeki bir numaralı tercihi Milwaukee’nin demo tırı Bursa’ya geliyor. 2526 Ekim’de Milwauke’nin Güney Marmara bölge temsilcisi Oriyon şirketinin önüne kurulacak tırda ilgili sektörlerin tüm paydaşları ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilecek. Milwaukee, Europress, Edilgrappa, Atlas Copco, Hydr’am, Sava, ICS, Losberger, Tempest, Scorpe, Wacker Neuson gibi alanında dünya devi markaların bölge bayiliğini üstlenen Oriyon şirketinin Genel Müdürleri Levent Üstün, ve Faruk Yalçınkayalı açıklamalarda bulundu. Bursa’da 1996 yılında kurulan Oriyon’un serüvenini anlatan Üstün, “Oriyon Otomotiv Makina Endüstriyel Bakım ve Ürünleri Şirketi, endüstriyel hidrolik alanında ticaret hayatına başladı. 1998 ve 2000 yıllarında gerçekleştirdiği atılımlarla alanını genişleten Oriyon günümüzde ise; arama kurtarma ekipmanları, hidrolik ekipmanlar, elektrohidrolik ve bataryalı çelik halat, kesici aletler, tork anahtarları, cıvata gerdiriciler, el aletleri gibi bir çok ürünün alanında dünya lideri markaların bayiliğini yapmaktadır” dedi.

Oriyon Genel Müdürü Levent Üstün, “Milwaukee tırı Almanya’dan yola çıktı. Türkiye’nin bir çok şehrinde ürünlerini sergileyecekler. Milwaukee tırının Bursa’da ki durağı 2526 Ekimde’ Oriyon genel merkezinin önü olacak. Şirketimizi önünde açılacak olan tırda demo ürünler sergilenecek. Bursa’da ağır sanayinin tamamının sıklıkla tercih ettiği ve kullanmış olduğu ekipmanlar 2526 Ekim’de burada sergilenecek. Elektrikli el aletlerinin tamamı tırın içerisinde yer alacak. Enerji, çimento, otomotiv, inşaat ve birçok sektörün gündelik hayatını kolaylaştıran irili ufaklı tüm firmaları yakından ilgilendiren dev buluşmaya herkesi davet ediyorum” diye konuştu.

BURSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.