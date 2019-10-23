Squash’ta Türkiye birincisi Bursa’dan

Antalya’da yapılan Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Şampiyonası’na katılan Bursa ADS Squash Kulübü, bir sporcusuyla birincilik, iki sporcusuyla da ikincilik aldı. Kulübün 7 sporcusu, elde ettikleri başarılardan dolayı milli takıma aday gösterildi.

1620 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Squash Türkiye Gençler ve Büyükler Şampiyonası’na Muratpaşa Belediyespor ev sahipliği yaptı. Belediyeye ait Süleyman Eol Yüzme Havuzu Squash Kortları’nda tertiplenen turnuvada çeşitli illerden gelen 6 kulüp ve 150 sporcu mücadele etti. Şampiyonada Bursa’yı temsil eden tek takım olan ADS Squash Kulübü, 14 sporcusuyla madalya için ter döktü. 20 Ekim Pazar günü sona eren etkinlikte, ADS Squash Kulübü’nden Tuana Karaca, 15 yaş grubunda Türkiye birincisi oldu. 11 yaş grubunda Pelin Akkan ile 15 yaş grubunda Selenay Kılıç da şampiyonada üçüncülüğü ede etti. Kulübün 11 sporcusu yarışmada derece ve madalya aldı.

ADS Squash Kulübü Antrenörü Süleyman Gülaşlar, geçmiş dönemlerde yapılan 7 farklı faaliyette uluslararası başarılara imza attıklarını, Sırbistan ve Ukrayna’da yapılan yarışmalarda da sporcuları Pelin Akkan ile dördüncülük aldıklarını söyledi. Gülaşlar, ‘Yola devam’ sloganı ile takım oyuncularını daha üst sıralara taşımak, Türk bayrağını dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandırmak istediklerini ifade etti.

BURSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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