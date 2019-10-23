Osmangazi Belediyesi’nden Sıfır Atık Seferberliği Atıklar Ekonomiye Kazandırılacak Osmangazi’deki Atıkların Geri Dönüşümü İçin Protokol

Osmangazi Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak adına geri dönüşüm seferberliği başlattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için yetkili firma ve işletmelerin temsilcileri ile protokol imzaladı.

Çevre hassasiyetine yönelik çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, atıkların toplanarak doğanın zarar görmesinin önüne geçmek ve bu atıkların geri dönüşüm yolu ile ekonomiye kazandırılması adına önemli bir çalışma başlattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çevre temizliği ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan bitkisel atık yağlar, içerdiği ağır metaller nedeniyle doğaya atıldığında ciddi boyutlarda çevre kirliliğine sebebiyet veren ve insan sağlığı adına tehlike teşkil eden floresan gibi aydınlatma ekipmanları ile ciddi boyutlarda çevre kirliliğine neden olan kullanım ömrü tamamlanmış eatıkların toplanması konusunda yetkili firma ve işletmelerin temsilcileri ile protokol imzaladı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm ile ülke ekonomisine kazandırılacak.

“Türkiye’de eatıkları ilk toplayan belediyeyiz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başlatılan geri dönüşüm seferberliği kapsamında ilk olarak elektrik ve elektronik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi (ELDAY) temsilcisi İklim Yiğit Yiğit ile protokol imzaladı. Başkan Dündar, elektronik atıkların toplanması konusunda 2009 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Türkiye’de Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, 2012 yılında yayınlandı. Ülkemizde ilk elektronik atık toplamaya başlayan belediye Osmangazi Belediyesi’dir. 2009 yılından bugüne 108 bin 883 kilo elektrik ve elektronik atık toplandık” dedi.

“Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum”

Floresan ve ampul gibi insan sağlığı ile doğa için zarar teşkil eden 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi (AGİD) yetkilisi Mustafa Çetin ile protokol imzalayan Başkan Dündar, “Çalışmalar kapsamında AGİD tarafından temin edilen aydınlatma kutuları ilçemiz sınırlarında dağıtılacak ve tehlikeli olan bu atıkların kırılmadan çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ayrı toplanması sağlanacaktır. AGİD ile 2018 yılından bu yana çalışma yürütüyoruz ve şuana kadar 960 kilogram atık toplandık. Doğayı ve insan sağlığını korumak adına bu tür çalışmalar büyük önem arz ediyor. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“554 bin atık yağ topladık”

Başkan Dündar, bitkisel atık yağların çevreyi kirletmesinin önüne geçilmesi ve geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması için de Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (ALBİYOBİR) temsilcisi Erdem Afanan ve Çağ Çevre Temsilcisi Meltem Karagöz ile protokol imzaladı. Osmangazi Belediyesi olarak 2007 yılından bu yana bitkisel atık yağları topladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bu konudaki yönetmelik 2015 yılında çıktı. Bizler ise 12 yıldır bu çalışmayı yürütüyoruz. Yani Osmangazi Belediyesi sıfır atık projesini yıllar öncesinden başarılı bir şekilde sürdürüyor. İlçemizde bugüne kadar 554 bin litre atık yağ toplandı. 3 ayrı firma ve işletme ile imzaladığımız protokol ile çalışmalarımızı etkin ve verimli bir şekilde sürdüreceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Protokol imzalayan yetkili firma ve işletmelerin temsilcileri de Osmangazi Belediyesi ile uyumlu bir şekilde çalışarak en fazla atığın toplanmasını sağladıklarını belirterek, Başkan Dündar’a bu konudaki duyarlılığı ve destekleri için teşekkürlerini sundu.

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