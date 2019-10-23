Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu i\u015f birli\u011fi ile d\u00fczenlenen \u201c\u00d6zg\u00fcr Aksoy Tiyatro Bulu\u015fmas\u0131\u201d 24 Ekim Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc ba\u015fl\u0131yor. Gemlik\u2019in sevilen isimlerinden, 2017 y\u0131l\u0131nda vefat eden Avukat \u00d6zg\u00fcr Aksoy, tiyatroyla an\u0131lacak. Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu i\u015f birli\u011fiyle d\u00fczenlenen bulu\u015fmalarda, 2428 Ekim tarihleri aras\u0131nda alt\u0131 farkl\u0131 oyun, Cemil Meri\u00e7 K\u00fclt\u00fcr Merkezi ve Manast\u0131r Yunus Emre K\u00fclt\u00fcr Merkezi\u2019nde \u00fccretsiz olarak sahnelenecek.