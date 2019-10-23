Çerez sattı gelirini Mehmetçik'e bağışladı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahil ve sokaklarda çerez satarak geçimini sağlayan Şaban Geyik, günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Barış Pınarı Operasyonuna vurgu yapan Geyik, böyle dönemlerde birlik olmanın önemli olduğunu dile getirdi. Çerez satarak sağladığı kazancının bir günlük geliri olan 100 TL'yi Gemlik Halk Bank Şubesinden Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Geyik, yaptığı bağışın örnek olmasını istediğini ve duyarlılık oluşturmak istediğini ifade etti.

BURSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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