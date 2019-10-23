Çerez satarak kazandığı 100 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı 

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sokaklarda çerez satarak geçimini sağlayan Şaban Geyik, bir günlük geliri 100 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Gemlik'te sokak sokak gezip çerez satan Şaban Geyik, satıştan elde ettiği bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütlerini bertaraf etmek yoğun çaba harcadığını belirten Geyik, "Böyle dönemlerde birlik olmak önemli. Ben de bütçeme göre katkıda bulunmak istedim. Bir günlük kazancım olan 100 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Eşim öldü ve 2 çocuğuma bakıyorum. Keşke maddi gücüm daha fazla olsa da Mehmetçiğe daha fazla destek olabilsem" dedi.



BURSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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