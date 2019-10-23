Yörex Fuarına Yenişehir ürünleri damgasını vurdu

Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Antalya’da düzenlenen Yörex fuarına katıldı. Fuara katılan YTSO Yönetimi fuarda ilçenin sevilen lezzetlerini misafirlere ikram etti.

Antalya Ticaret Borsası´nın (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 7´ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX´in açılışı yapıldı. Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi odasının dağıttığı ürünler fuara katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Orhan Torun, “İlçemizin değerleri olan köpük helvası, ay çekirdeği ve hatun işi kooperatifimizin hazırladığı cevizli irmik helvalarını Yörex fuarında gelen misafirlere ikram ettik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklar Yenişehir’imize has kalitesi ile ülkemize nam salmış ürünlerimizi çok beğendiler” diye konuştu.

Başkan Torun, “Yörex fuarında yaklaşık 3000 adet köpük helvası, 2000 adet ay çekirdeği ve 1000 adet ceviz helvası dağıttık” dedi.

BURSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

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