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BOSE’de hedef 350 bin öğrenci

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte düzenlediği ettiği Büyükşehir Spor Etkinlikleri'nden (BOSE) bu yıl 350 bin öğrenci yararlanacak.

BOSE’de hedef 350 bin öğrenci

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte düzenlediği ettiği Büyükşehir Spor Etkinlikleri’nden (BOSE) bu yıl 350 bin öğrenci yararlanacak.
Merinos AKKM’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hareketsizlik yüzünden gençlerin sağlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Hedefimiz, Bursa’daki her öğrencimize spor yaptırmak, sporu yaşam biçimi haline getirebilmelerini sağlamak” dedi.
BOSE’nin 5. yılı nedeniyle Merinos AKKM Muradiye Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı. Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini sporla buluşturmak, onlara boş zamanlarını değerlendirebilecekleri faaliyetleri tanıtmak, sporu bir hayat tarzı haline getirebilmelerine yardımcı olmak maksadıyla Bursa Okul Spor Etkinlikleri’ni (BOSE) düzenlediklerini söyledi. Projeyle aynı zamanda yetenekli çocukları tespit ederek sisteme kazandırdıklarını, sosyalruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, “Projemizi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol kapsamında gerçekleştiriyoruz.Hedefimiz, Bursa genelinde öğrenim gören çocuk ve gençlerimize spor yaptırmak, sporu bir yaşam biçimi haline getirebilmeleri sağlamak” diye konuştu.
9 farklı dalda etkinlik
Başkan Alinur Aktaş, bu yılki hedefin 350 bin olduğunu kaydetti. 20192020 eğitim ve öğretim döneminde 9 farklı dalda planlama yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bunlar arasında çocuk ve gençlerimizin ilgisini çeken’yarışmaturnuva ve müsabakalar var. Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hazırlığın geleceğe yani çocuklara yatırım yapmak olduğunun bilincindeyiz. 20192020 BOSE’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
20192020 BOSE, futbol, ‘Şehrin en hızlısı’, mini golf, mangala, sokak basketbolu, ‘Maceraya hazır mısın Bursa?’, ‘Kayak öğreniyorum’, ‘Yüzme öğreniyorum’ ve özel çocuklar spor şenliklerine ev sahipliği yapacak.

BURSA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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