91 yaşındaki dilencinin üzerinden, 2 bin 500 lira para çıktı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik yaparken yakaladığı 91 yaşındaki Muhammet K.'nin üzerinden 2 bin 500 lira çıktı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek gelir elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Şehreküstü Camii'nin önünde dilencilik yapan bir kişiyi tespit eden ekipler, bölgeye giderek Muhammet K.'yi yakaladı. Zabıta Müdürlüğü´nde üst araması yapılan Muhammet K.'nin üzerinden 2 bin 500 lira para çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan paraları görünce şaşkına dönen zabıta görevlileri, yaşlı adama, '5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. Maddesi' gereği işlem yapıp, idari para cezası keserek, paralara el koydu.



BURSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.