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Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu.

Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahallede paniğe sebep oldu.
Suriyeli ailelerin kaldığı Yenice Mahallesi Molla Mansur Efendi Çıkmazı'ndaki iki katlı evde içilen sigara süngerin üzerine düştü. Kısa sürede sünger alev aldı. Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yan taraftaki apartmanda oturan ev sahibi Selahattin A, hemen kiraya verdiği eve gitti. Ev sahibi, tutuşan süngeri ve eşyaları camdan atarak evini yanmaktan kurtardı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede paniğe sebep olan yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

BURSA

23 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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