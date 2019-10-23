TOFAŞ - Rytas Vilnius: 91-81

-

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ), Petros Papapetrou (Yunanistan)

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 11, Berkan Durmaz 9, Phillip 11, Lojeski 9, Williams 16, Berk Uğurlu 6, Barış Ermiş 10, Mejia 5, Bora Satır, Muhsin Yaşar 14

RYTAS VILNIUS: Holloway 20, Cruz 17, Echodas 2, Bairstow 11, Butkevicius 9, Sırvydis 7, Bickauskis 3, Girdziunas 2, Bendzius 8, Blazevic 2, Kairys

1. PERİYOT: 22-21

DEVRE: 51-47

3. PERİYOT:: 67-62

5 FAUL: Muhsin Yaşar (34.19) (TOFAŞ), Saldivar (36.19) (Rytas Vilnius)

7Days EuroCup B Grubu'nda dördüncü hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Rytas Vilnius'u 91-81 yendi.

Karşılaşmanın ilk bölümüne Litvanya ekibi etkili başlarken, 6'ncı dakikada skoru 9-13'e getirdi. Akabinde oyunu dengeleyen TOFAŞ, Berkan ve Berk'in skorerliğiyle ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı. İkinci yarıda daha verimli bir görüntü çizen TOFAŞ, Williams'ın elinden sayılarla ritim buldu ve devreye de 51-47 üstün girdi. Dönüşte Bairstow ile sayılar bulan Rytas, 23'üncü dakika skoru lehine çevirdi (53-56). Ancak sonraki dakikalarda savunmada sertliğini artıran TOFAŞ, final çeyreğine 67-62'lik skor avantajıyla başladı. Son çeyreğe daha disiplinli başlayan TOFAŞ, hücumdaki etkinliğini sürdürünce 10-0'lık seri yakaladı ve fark çift hanelere çıktı (77-65). Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, parkeden 91-81 galip ayrıldı.



BURSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.