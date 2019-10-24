Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hakkı U. (32), evinin önünde yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay gece geç saatlerde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Mesudiye Sokakta meydana geldi. Hakkı U., evine yaklaştığı sırada arkasından gelen atomobilde bulunan kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hakkı U., bacağına isabet eden kurşunla yere düşerken, saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Hakkı U.'nun yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Hakkı U., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, saldırının gerçekleştiği otomobilin plakasını belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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