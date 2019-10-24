Gece kulübü sahibine silahlı saldırı Taksi ile hastaneye gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gece kulübü sahibine silahlı saldırı Taksi ile hastaneye gitti

İHA

Bursa'da, gece kulübü sahibi Zeynel D. (40), iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Gece kulübü sahibine silahlı saldırı Taksi ile hastaneye gitti

Bursa’da, gece kulübü sahibi Zeynel D. (40), iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, akşam 18.00'de ortağı ile gece kulübüne bakım yaptıran Zeynel D. yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zeynel D. kanlar içerisinde yere yıkıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Zeynel D.’nin ortağı taksi çağırıp arkadaşını 100 metre ileride olan hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede bir çok boş kovan ele geçirdi. Öte yandan, hastaneye kaldırılan Zeynel D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis şüpheliyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

BURSA

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı
Müze gibi evde yaşıyor
YEREL HABERLER Müze gibi evde yaşıyor
Üniversite öğrencileri el değirmeniyle bulgur öğüttü Üniversiteye çadır kurup öğrencilere bulgur öğütmeyi öğrettiler
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri el değirmeniyle bulgur ...
30 tonluk mermerler böyle taşındı, bir günde tamamı satıldı 200 tırla Bursa fuarına getirilen 2 bine yakın blok mermer 1 günde alıcı buldu MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu: “Amerika ile ilişkilerin düzelmesi bizim işlerimizi olumlu etkiledi”
YEREL HABERLER 30 tonluk mermerler böyle taşındı, bir günde tamamı ...
6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü hakim önünde Sürücü için 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi
YEREL HABERLER 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü ...
Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
İnegöl'de silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de silahlı saldırı: 1 yaralı
TOFAŞ - Rytas Vilnius: 91-81
YEREL HABERLER TOFAŞ - Rytas Vilnius: 91-81
Güpegündüz elini kolu sallaya sallaya iş yerini soydu
YEREL HABERLER Güpegündüz elini kolu sallaya sallaya iş yerini soydu
Sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından ...
Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadı
YEREL HABERLER Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadı
Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Apartmanda çıkan yangın, otele sıçrayınca müşteriler panik yaşadı
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangın, otele sıçrayınca müşteriler ...
Kamyonetle çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı
Kazada yaralanan küçük kız, elindeki çikolatayı bırakmadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan küçük kız, elindeki çikolatayı ...
Uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı
Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Kiraya verdiği evini yanmaktan kurtardı
Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden toplu balık ölümleriyle ilgili ...
Off-Road tutkunları Mustafakemalpaşa'da buluşuyor
YEREL HABERLER Off-Road tutkunları Mustafakemalpaşa'da buluşuyor
PTT çalışanlarından harekata anlamlı destek
YEREL HABERLER PTT çalışanlarından harekata anlamlı destek
Bursa'daki toplu balık ölümleri için flaş açıklama Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balıkların öldüğü derede uygunsuz deşarj bulunmadığını açıkladı
YEREL HABERLER Bursa'daki toplu balık ölümleri için flaş ...
5 saatlik ikna çabasına rağmen, 52 metreden atladı
YEREL HABERLER 5 saatlik ikna çabasına rağmen, 52 metreden atladı
91 yaşındaki dilencinin üzerinden, 2 bin 500 lira para çıktı
YEREL HABERLER 91 yaşındaki dilencinin üzerinden, 2 bin 500 lira ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X