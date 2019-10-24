6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebebiyet veren sürücü hakim önünde Sürücü için 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Bursa’da aracıyla 6 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebebiyet vermekten tutuklanan sürücünün 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Haziran ayında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde 2 çocuk annesi Hülya A. (43), 16 SHE 62 plakalı aracı ile 6 yaşındaki Azer Şenol’a çarptı. Çocuğun anne babası ve babaannesinin aracın hareket etmesini engellemek için koşar adımlarla ilerlemesi üzerine panikleyen sürücü, tekrar hareket ederek çocuğun üzerinden geçti. Küçük çocuk hayatını kaybederken, sürücü ise tutuklandı. Hülya A. hakkında ‘çocuğu muhtemel kasıtla öldürmek’ suçundan Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmada daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Bir teyzeyi ziyarete gitmiştim. Aracımla köşeyi döndüm. 1020 metre gittikten sonra insanlar sandalye ile bana hücum ettiler. Daha sonra aracımla ilerleyip köşeyi dönünce eşimi aradım. Evde eşimle konuştuktan sonra polise gittik. Ben dur kalk yapmadım. Benim de çocuklarım var, böyle bir şey niye yapayım? Tahliyemi istiyorum” dedi.

Hülya A.'nın sözleri üzerine anne Songül Şenol sanığa tepki gösterdi. Anne Songül ve baba İrfan Şenol, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:20

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.