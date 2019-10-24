Minik öğrenciler can dostlarını unutmadı Küçük kalplerden hayvan barınağına mama desteği

Bahar Semiha Acar İlkokulu’nda eğitim gören 45 öğrenci, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Küçük öğrenciler, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki hayvanlar için süt ve mama yardımında bulundu.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması, onlarla iletişim kurulmasının öğretilmesi amacıyla yıl içerisinde birçok okulu barınakta ağırlıyor. Dönem boyunca binlerce öğrencinin akın ettiği Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nin son ziyaretçileri Bahar Semiha Acar İlkokulu öğrencileri oldu. Merkezdeki hayvanların beslenmelerine katkıda bulunmak için okulda sattıkları el emeği ürünlerden elde ettikleri harçlıklarla süt ve mama alan çocuklar, besin malzemelerini barınak yetkililerine teslim ederek hayvanları elleriyle besledi. Bunun yanı sıra can dostlarla keyifli bir gün geçiren öğrencilere, tesiste yapılan çalışmalar ve faaliyetler anlatıldı. Barınak yetkilileri, hayvan sahibi olmak isteyenlerin satın almak yerine bu tür merkezlerden hayvanları sahiplenebilecekleri konusunda da öğrencileri bilinçlendirdi.

“Bu Tür Projeler Çocuklara Hayvan Sevgisini Aşılıyor”

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, öğrencilerin hassasiyetine teşekkür ederek, “Dönem boyunca çeşitli okullardan öğrencilerimizi barınağımızda misafir ediyoruz. Ekim ayı itibariyle 47 okuldan bin 966 öğrencimizi ağırladık. Bu ciddi rakam bizleri oldukça mutlu ediyor. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasına katkı sağlıyor. Diğer okullarda da kampanyaların düzenlenmesini ve can dostlarımıza destekte bulunulmasını diliyoruz” dedi.

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