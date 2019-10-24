Hızlı tren TEKNOSAB, Karacabey ve Bandırma'ya uzayacak Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’dan ilçeye hızlı tren müjdesi geldi. ...

Ankara Bursa arasındaki hızlı trenin Türkiye'nin yeni Teknoloji Sanayi Bölgesi ile birlikte Karacabey ilçesi ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerine uzatılacak.

Son dönemde; sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden büyük gelişmelerin yaşandığı Karacabey yatırımlarla birlikte hızla gelişmeye devam ederken, ilçeye büyük katkı sağlayacak yeni bir yatırım müjdesi daha geldi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan’la birlikte yaptığı açıklamada, Karacabey’in ulaşımda bu kez hızlı tren ile gündemde olduğunu ve projenin bu bölgeyi kapsayan etabı bittiğinde, ilçenin 2 farklı durak ile demir yolundan da faydalanacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara’da yaptığı çeşitli temaslarda projenin detaylarını görüşerek, ilçe halkına müjdeli haberi verdi.

Karacabey için büyük şans

Özkan yaptığı açıklamada, “İstanbul İzmir otoyolu bölgemizde turizm ve tarımsal faaliyetlerin yanı sıra sanayi için de ciddi bir fırsat oldu. Ülkemizin iki önemli metropolüne en fazla 2 saatlik bir mesafede oluşumuz, bölgemizi pek çok alanda cazip hale getirmekte. Buna şimdilerde hızlı tren de eklenince, bölgemiz için önemli bir gelişme daha yaşandı. BilecikBandırma arasında olacak etap, şehrimizde iki duraktan oluşacak. TEKNOSAB’ta yük ve yolcu durağı olarak yer alacak olan tren hattının ikinci yolcu durağı ise Taşlık Mahallemizde olacak. Hızlı tren hattı, yük ve yolcu taşımacılığında kentimizi pek çok ilde olmayan ulaşım imkanlarına kavuşturacak. Bu güzel gelişme ilçemize hayırlı olsun. Bu ve geleceğe yönelik yeni projeleri de tüm yönleriyle planlayarak yapıyoruz’’ dedi.

Öte yandan Başkan Özkan, tren hattıyla ilgili projenin ayrıntılarının ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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