Bursa’da inanılmaz kaza kamerada

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Bursa’da yaşanan trafik kazası araç kamerasına tarafından kaydedildi.

İlginç kaza merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İzmir yolunda akan trafikte sol şeritte seyir halinde giden motosiklet sürücüsüne, sağ şeritte giden dikkatsiz sürücünün sollama yaparken çarpmasıyla kaza yaşanıyor.

Solundaki motosikleti fark etmeyen sürücü, ona çarpmamak için direksiyonunu sağa kırdı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.

Kazada faciadan dönülürken, motosiklet ve sürücüsü arkadan gelen sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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