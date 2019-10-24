Mahkumların ektiği ürünler meyvelerini verdi

Bursa E Tipi Cezaevi mahkûmlarının Bursa Ticaret Borsası’nın desteğiyle ektiği sebze ve meyvelerin hasadına başlandı.

Hükümlü ve tutukluların meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamak maksadı ile 7 dönümlük arazide başlatılan üretim meyvelerini verdi. Bursa Ticaret Borsası'nın desteği ile Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun arazisinde sera ve açık tarım faaliyetleri yürütüldü. Tutuklu mahkûmlar, fırın, tekstil, kantin, fotoğrafhane, terzihane ve 20'ye yakın benzer atölyenin yanı sıra tarlada da rençber olarak çalışarak ürün yetiştirdi. Hükümlülerin çalıştığı serada domates, salatalık, biber ile açık alanda bamya, oturak domates, patlıcan ekimi gerçekleştiriliyor. Toplam 4 bin 800 adet fidan ve 2,5 dönüm araziye de bamya ekilirken, alanın tamamında kimyasal ilaç kullanılmadan üretim yapılıyor. 2 bin 350 mahkumun bulunduğu cezaevindeki mahkumların ıslahı hem de üretime katkıları için başlatılan İş Yurdu Projesi herkes tarafından takdir kazandı.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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