Zeytinciye mazot ve gübre desteği

Tarım Bakanlığı 2019 yılı desteklemelerini açıkladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın daha önce Tarım Bakanı ile yaptığı görüşmede gündeme getirdiği zeytine mazot, gübre ve kilo bazlı destek teklifi bakanlık tarafından kabul gördü. Zafer Işık’ın duyurduğu desteklemelere göre, bakanlık zeytin üretimi yapan üreticiye dekar başına 15 TL mazot desteği verecek. Ayrıca bakanlık gübre desteklemesi olarak da yine dekar başına 4 TL olmak üzere dekar başına 19 TL destekleme verecek.

Daneye de destek var

Öte yandan Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı desteklemelere göre zeytin dane üretiminde de kilogram başına 15 kuruşluk destekleme verilecek. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ederek, "Zeytine ilk kez bu şekilde bir destekleme verilecek. Bu konuda uzun süredir bir çalışma yürütüyorduk. Çalışmalarımızın karşılığını almış olmak bizleri sevindirdi. Hasat mevsiminin başladığı bu dönemde üreticimize böylesine müjdeli bir haber verdiğimiz için mutluyuz. Zeytin üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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