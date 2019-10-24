Adım adam doğayı keşfettiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü ‘Adım Adım Doğa’ yürüyüşüne katılan doğa severler, bu kez Katırlı dağlarının güzelliklerini keşfetme imkânı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin ortak projesi olan Büyükşehir ile Adım Adım Doğa etkinliği Gemlik Katırlı dağlarında gerçekleştirildi. Gemlik’in Güvenli köyünden başlayan yürüyüş 13 kilometrelik bir güzergâhın ardından Gemlik’in Hamidiye köyünde son buldu. Doğa sporları ve doğa turizmini tanıtmak ve geliştirmek maksadıyla yapılan yürüyüşe Dağcılık Federasyonu Bursa il Temsilciliği'nin görevlendirdiği yürüyüş lideri rehberlik etti.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:20

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.