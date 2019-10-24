BURSA da \u0130znik G\u00f6l\u00fc n\u00fcn 25 metre kadar \u00e7ekilmesiyle ilgil a\u00e7\u0131klama yapan \u0130znik Merkez Su \u00dcr\u00fcnleri Kooperatifi Ba\u015fkan\u0131 Konur Gen\u00e7, \u00e7ekilmenin her y\u0131l ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve mevsimsel oldu\u011funu s\u00f6yledi.\u00a0\u0130znik Merkez Su \u00dcr\u00fcnleri Kooperatifi Ba\u015fkan\u0131 Konur Gen\u00e7,\u00a0T\u00fcrkiye\u00b4nin 5 inci b\u00fcy\u00fck g\u00f6l\u00fc olan \u0130znik G\u00f6l\u00fc ndeki 25 metre \u00e7ekilmenin mevsimsel oldu\u011funu ve her y\u0131l ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. 20 y\u0131ld\u0131r g\u00f6lde bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Konur Gen\u00e7, Daha \u00f6nceki y\u0131llarda da g\u00f6l\u00fcm\u00fczde bu t\u00fcr \u00e7ekilmeler olu\u015fmaktayd\u0131. Fakat bu bu sene kurakl\u0131k nedeniyle az seviyede \u00e7ekilme var. Fakat korkulacak bir \u015fey yok. K\u0131\u015f aylar\u0131nda ya\u011f\u0131\u015flarla birlikte eski seviyeye gelecek. Ya\u011f\u0131\u015flar \u00e7ok olursa eski seviyeyi bile ge\u00e7ebilir dedi. \u0130znik te turizm i\u015fletmesi bulunan Ali Karaman ise, Bu g\u00f6lde 25 y\u0131ld\u0131r tekne turu yap\u0131yorum. Havan\u0131n ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 gitmeme nedeni ve buharla\u015fma sonucu \u00e7ekilme oldu\u011fu g\u00f6r\u00fclmektedir. Ya\u011fmur ya\u011fd\u0131\u011f\u0131 takdirde eski seviyeye ula\u015facakt\u0131r dedi.FOTO\u011eRAF