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Orhun Ene: İşimizi her zaman ciddiye alacağız

DHA

Rytas Vilnius galibiyeti sonrası ligde hafta sonu oynayacakları Bahçeşehir Koleji maçına da iyi konsantre olmak zorunda olduklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, "İşimizi ciddiye alıp, en iyi hazırlığımız yapmalıyız" dedi.

Rytas Vilnius galibiyeti sonrası ligde hafta sonu oynayacakları Bahçeşehir Koleji maçına da iyi konsantre olmak zorunda olduklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, "İşimizi ciddiye alıp, en iyi hazırlığımız yapmalıyız" dedi.
7Days EuroCup B Grubu 4. haftasında Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius'u 91-81 mağlup eden TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene ve ABD'li combo gard Tarik Phillip karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar iyi topu paylaştıkları bir maçı daha fazla farkla kazanmaları gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye liginde en fazla asist yapan takımlardan biriyiz, topu çok iyi paylaşan takımlardan biriyiz ancak 31 asist yaptığımız bir maçı 10 sayı farkla kazandığımız için üzülüyorum. Kolay top kaybı yapıyoruz, yaptığımız top kayıplarında kolay basket yiyoruz. Faul kaçırıyoruz, bazen pota altı kaçırıyoruz, istediğimiz üçlük yüzdesini yakalayamıyoruz. O yüzden de Eurocup'ta 31 asist yaptığınız bir iç saha maçını daha farklı bitiremiyoruz. Maçın sonunu da daha iyi oynamamız lazımdı. Berkan gibi, Muhsin gibi, Muhaymin gibi, Berk gibi takımın parçası olan enerjik, yeni rollere soyunmuş oyuncular var. Onların da bu kadar efor gösterdiği bir maçı ileride inşallah bu farktan dolayı aramayız. Öncelikle bu durumu çözmemiz lazım" dedi.
"4 KISALI OYUNU DAHA İYİ OYNAMAMIZ LAZIM"
Üst üste çok zorlu maçlara çıktıklarını ve hayatın devam ettiğini belirten Ene, "Şimdi şöyle bir sorunumuz daha var; DJ White'ın da sakatlığı sonrası oyun kimyamızı da değiştirmek zorunda kaldık. Rytas maçında Berkan'ı 24 dakika oynattık, Muhsin 16 dakika oynadı daha fazla da oynaması gerekecek biraz da Sammy Mejia'yı bu pozisyonda kullandık. Bu duruma da adapte olmamız lazım. Bütün takımlar için bu tür inişler-çıkışlar oluyor ama bizim oyuncunun yerine oyuncu getirme şansımız yok. Bu tip bir imkanımız olmadığı için biz oralarda genç oyuncularımızı kullanmak, bir şekilde takım içerisinde çözmek istiyoruz. İnşallah buna kısa sürede uyum sağlarız. 4 Kısalı oyunu daha iyi oynamamız lazım, Rytas Vilnius maçında istediğimiz oyunu tam oynayamadık. Onun yolunu çözeceğiz" diye konuştu.
"TÜRK OYUNCULARA SADECE ÇOK SÜRE VERMEK, TÜRK BASKETBOLUNU İLERİYE GÖTÜRMEYECEK"
Hafta sonu Basketbol Süper Ligi'nde oynayacakları Bahçeşehir Koleji maçına da iyi konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan Orhun Ene, "Sezona kötü başlasalar da Bahçeşehir iyi bir takım. Kendi sahalarında çok önemli bir maç onlar için. O maça hazır olmamız lazım. Kazanmamız gereken maçlar içerisinde bir deplasman maçı kaybettik. Bu tarz bir maçı daha kaybetmemiz bizi etkileyeceği için iyi konsantre olmalıyız. Türkiye ligi zor, her şeyin olabileceği bir lig. Onun için ciddiye almamız lazım işimizi. Bizim çok kredimiz yok, onun farkında olmamız lazım. En iyi konsantrasyonumuzla en iyi hazırlığımızı yapmamız lazım. İnşallah sahaya çıktığımız zaman o enerjiyi yakalayarak daha iyi işler yapacağız. 4-5 yıl önce temelini attığımız, burada yetiştirmek için şans verdiğimiz genç oyuncular, sadece Türkiye liginde değil Eurocup gibi bir kupanın da bir parçası olmaya akıllı oynayarak hep beraber oyunu domine etmeye başladı. İnşallah bunun sonu daha da iyi olur. Türk oyunculara sadece çok süre vermek Türk basketbolunu ileriye götürmeyecek" ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH GURUR MEYVESİNİ İLERİDE GÖRECEĞİZ"
Önemli olanın elit Türk oyuncu çıkarmak ve hücumda ve savunmada oyun düzeyini ne kadar etkilemek olduğunu belirten Ene, "O verilen süreler o zaman değerli olmaya başlıyor. Neticede sonuna bakmak lazım. Elit oyuncu muhakkak ki süre aldığı için yetişiyor. Ancak bizim de sadece süre vererek bu işi çözemeyeceğimizi bilmemiz lazım. Sürenin yanında onları doğru yetiştirmek, doğru donanımlarla üst seviyeye gelmesi çok önemli. Burada Muhsin'in Berkan'ın, Berk'in, Muhaymin'in gelişimi ileride Milli Takım için çok önemli olacak. Onlar oraya rol oyuncusu olarak değil sistemin bir parçası olarak gitmeleri lazım. Bugüne kadar hep bunu hedefledik. Onların hem psikolojik olarak hem de basketbol olarak hazırlığında buna değer verdik. Türkiye'de bu kadar yabancılı bir sistemde karşılığı bu kadar kolay alınan bir çaba değil, burada kulübün de bizlerin de ısrarı var. İnşallah gurur meyvesini ileride göreceğiz" şeklinde konuştu.
TARIK PHILLIP: TÜM TAKIM SORUMLULUK ALDI
Rytas Vilnius maçında takım halinde sorumluluk alıp katkı sunduğunu belirten ABD'li oyuncu Tarik Phillip, karşılaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Takım halinde iyi oynadığımız bir maçtı. Hızlı hücum sayıları ile rakibimize karşılık verdik. Takım halinde oyunun iki tarafından da iyi mücadele ettik. Önemli geçiş hücumlarında rakibimizi durdurmaya çalıştık. Özellikle hücum ribauntları bizim açımızdan bu maç için önem kazandı. Maçın genelini de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Takım halinde herkes sorumluluk alıp katkı verdi."

BURSA

24 Ekim 2019 Perşembe

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