Meslek liselerine BTSO desteği 600 milyon lira eğitim yatırımı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), meslekî eğitim alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. BTSO, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Bursa’daki iş dünyası kuruluşları, kamu ve üniversite temsilcilerinin iştirakiyle Meslekî Gelişim ve Entegrasyon Konseyi’ni kurdu. Konsey, kentte meslekî eğitim alanındaki çalışmaların tek bir merkezden yürütülmesini sağlayacak.

BTSO Meslekî Gelişim ve Entegrasyon Konseyi’nin ilk toplantısı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Konsey Başkanı Abidin Şakir Özen, İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş ve konsey üyelerinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın ülke hedeflerine liderlik eden bir kent olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye’nin ortayüksek ve ileri teknolojiye geçişinde Bursa’nın en önemli katkı sağlayacak merkezlerden biri olacağını ifade eden Başkan Burkay, “Bu noktada en büyük gücümüz nitelikli insan kaynağımız olacak. İnsan kaynağının temelini de mesleki eğitim oluşturuyor. BTSO olarak eğitime bugüne kadar 600 milyon liranın üzerinde katkı yaptık. Şubat ayında Millî Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’la imzaladığımız protokolle de mesleki eğitim alanındaki çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıdık. Protokol kapsamında oluşturulan proje yürütme kurulu ve proje denetleme kurulunda yönetim kurulu, meclis ve komitelerimizden arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Başkan Burkay, meslekî eğitimde önemli bir iş modeli oluşturan ve bütün Türkiye tarafından örnek alınan projenin daha iyi yönetilebilmesi adına BTSO’nun sektörel konseyler yapılanmasına Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi’ni eklediklerini söyledi. İbrahim Burkay, “Yeni konseyimiz Bursa’da mesleki eğitim veren tüm kurumlarda bir değişim ve dönüşüm hedefliyor. Abidin Şakir Özen başkanlığındaki konseyimiz ile Bursa’da yerleşik bütün sivil toplum ve iş dünyası kuruluşlarını oyunun içerisine dâhil ettik. Bu sayede bu alandaki çalışmaların tek bir merkezden yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanacak. Konseyimiz Bursa’da mesleki eğitim ile ilgili bir dönüm noktası oluşturacak. Bursa ekonomisine katma değer sağlayacak konseyimizin bütün üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, düzenlenen toplantıyı Bursa’da mesleki eğitim açısından ciddi bir başlangıç olarak gördüğünü ifade etti. Konuşmasında meslekî eğitime dâir bazı veriler paylaşan Dülger, şehirde meslekî eğitim okullarına yönelen öğrenci sayısında artış yaşandığını kaydetti. BTSO’nun dahil olduğu Meslekî Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesindeki okullara yerleşen öğrenci sayısının bu yıl geçen yıla göre yüzde 35 artışla 3.080’den 4.170’e çıktığını belirten Sabahattin Dülger, “Genel olarak da meslekî eğitim okullarını tercih eden öğrenci sayısının arttığını görüyoruz. BTSO ve diğer kurumlarla yaptığımız çalışmalar Bursa’da bir heyecan oluşturmuş. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum.” dedi.

Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanı Abidin Şakir Özen, konseyin kamu, sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğini güçlendirerek bilgi ve tecrübe akışını sağlayacağını söyledi. Konseyin ilk etapta Bursa’da meslekî ve teknik eğitim veren 17 okulda çalışmalar yürüteceğini kaydeden Özen, “Öğrencilerin eğitimi ve okullardaki alt yapının iyileştirilmesi adına her okulu branşına ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak konsey üyelerimiz ile eşleştirdik. Konsey faaliyetlerimize okul ziyaretleriyle başlayacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konsey çalışmalarına ilişkin yol haritasının değerlendirildiği toplantı, fikir alışverişiyle son buldu.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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