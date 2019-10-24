Sofralık zeytine prim desteği geldi

Resmî gazetede yayınlanması ile birlikte Türkiye’de ilk defa sofralık zeytine kilogram başı 15 kuruşluk prim desteği geldi. Marmarabirlik’te büyük memnuniyet ile karşılanırken, Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bizim derdimiz üreticimize kalıcı çözümler üretmek, günü kurtarmak değildir. Zeytin üreticisine büyük katkıları olacağına inandığım prim desteği için başta cumhurbaşkanımıza ve hükûmetimize teşekkür ederim” dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tâne zeytine verilecek desteğin 2020 bütçesine konulduğunu açıklaması ve zeytine kilogram başına 15 kuruş prim desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylamasının ardından düzenleme Resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Haber bütün zeytin üreticilerinde olduğu gibi bu desteğin çıkması için büyük çaba sarf eden Marmarabirlik’de zeytin üreticisi adına sevinçle karşılandı.

Dünyada ve ülkemizde stratejik bir öneme sahip olan sofralık zeytine prim desteği verilecek olmasının sektöre büyük katkısı olacağını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ”Son 56 yıldır bu destek için Marmarabirlik olarak büyük çaba sarf ettik. Zeytin üreticisinin geleceği için büyük öneme sahip olan bu konu hakkında farklı dönemde görev yapan Bakanlarımızı, Milletvekillerimizi hazırladığımız dosyalarla sık sık bilgilendirdik. Başbakan Eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve milletvekilimiz Zafer Işık büyük katkı koydular, bu konunun gündemde kalmasına sağladılar” dedi.

“Bizim tek derdimiz üreticimize kalıcı çözümler üretmek, günü kurtarmak değil” diyen Başkan Asa, “Devletimiz tarafından zeytinyağına sağlanan teşvikin sofralık zeytine de verilmesi gerektiğini uzunca bir süredir dile getiriyorduk. Prim desteği ile birlikte sofralık zeytin üretiminin kayıt altına alınacağını, kaliteli üretim ve tüketimin artacağını her platformda dile getirdik ve hep savunduk. Yapılan bu desteğin olumlu geri dönüşlerini önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz” dedi.

Sofralık zeytine verilecek teşvik sayesinde Türkiye'nin de İspanya ve İtalya gibi dünya genelinde lider bir oyuncu olabileceğini vurgulayan Asa,“ Zeytine verilecek prim desteği ile bir taraftan ülkemizde yetişen zeytin üretimi kayıt altına alınırken, diğer taraftan rakiplerimizle sektörde rekabeti eşit şartlara getirmiş olacağız. Böylece haksızlık ortadan kalkmış olacak. Ayrıca bu destekle üreticimize katkı sağlamakla birlikte aynı zamanda ihracatçıya, sanayiciye ve tüketiciye de büyük faydası olacak. Sofralık zeytinde merdiven altı üretimin önüne geçilerek, halkımızın sağlıklı, güvenilir ürünler tüketmesine de katkı sağlayacak. Ayrıca bu destekle birlikte zeytin üretim ve tüketimin artması sağlanırken, sektörde haksız rekabette büyük ölçüde önlenecek” dedi.

“Sonunda başardık” diyen Asa, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, AK Parti Bursa milletvekillerimize ve zeytine prim desteği konusunda emeği geçen herkese, Marmarabirlik yönetim kurulu ve bütün zeytin üreticimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemizde ilk defa sofralık zeytine kilogram başı 15 kuruşluk prim desteğinin verilecek. Mevcut durumda zeytinyağına 80 kuruşluk destek veriliyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklanan 2019 yılı rekolte tahminlerine göre, sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, zeytin yağı üretiminin ise 225 bin ton olacağı öngörülmekte.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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