Bursa'da 14 yaşındaki Mai seferberliği Okuldan eve bir daha dönmedi

Bursa'da evden okula giden ve bir daha dönmeyen 14 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Suriyeli Mai Musallah, sabah Hüseyin Meriç Okulu'na gitmek için evden ayrıldı. 13.00'da ders bitiminden sonra Mai'nin eve gelmemesi üzerine baba Malak ve anne Majed durumdan şüphelendi. Kızlarından haber alamayan anne ve baba durumu polis ekiplerine haber verdi. İfadesi alınan aile, kızlarının evine haber vermeden hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etti.

Polis ekipleri, küçük kızı bulmak için tahkikat başlattı.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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