Park halindeki lüks araç mezarlıkta alev aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mezarlığa park eden lüks otomobil alev alarak yandı.

Olay BursaAnkara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Ümitalan’a cenaze için gelen Emre A.’ya ait 34 RA 6219 plakalı lüks otomobil, Ümitalan mezarlığında park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Alev topuna dönen otomobili fark eden sürücü ve çevredekiler müdahale ederek söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, otomobil otoparka çekildi.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:20

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.