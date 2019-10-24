Bir y\u0131lda \u00fcretim masraflar\u0131 y\u00fczde 40 artan zeytine zam yap\u0131lmamas\u0131 \u00e7ift\u00e7ileri \u00fczd\u00fc. Zeytin hasat mevsimi ile birlikte Marmarabirlik taraf\u0131ndan belirlenen zeytin avans uygulamas\u0131 ve zeytin fiyatlar\u0131 Orhangazi Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Hasan Cevizlidere\u2019nin tepkisine sebep oldu. Konu ile ilgili bir a\u00e7\u0131klama yapan Hasan Cevizlidere, Marmarabirlik ve t\u00fcccar\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 zeytin fiyatlar\u0131, 2019 da \u00fcreticinin girdi fiyatlar\u0131 hi\u00e7 artmam\u0131\u015f, enflasyon bir \u00f6nceki seneki gibi yerinde duruyormu\u015f gibi d\u00fc\u015f\u00fcnerek ge\u00e7en senenin fiyatlar\u0131yla a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f bulunmaktad\u0131r. Bu tav\u0131r \u00fcreticinin akl\u0131yla dalga ge\u00e7mektir. 18 Ekim 2019 tarihinde Gemlik, Orhangazi, Nil\u00fcfer, Mudanya Ziraat Odalar\u0131 olarak Marmarabirlik Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Hidamet Asa\u2019yla; \u00fcreticilerin 2019 y\u0131l\u0131nda girdi fiyatlar\u0131n\u0131n en az y\u00fczde 40 artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bu fiyatlardan \u00fcreticiden zeytin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda \u00e7ok zararlar\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 gelecek sene bu \u015fartlar alt\u0131nda bah\u00e7elerine bakamayacaklar\u0131n\u0131; mevcut durumda, mevcut zeytinliklerin y\u00fczde 30 bak\u0131lamad\u0131\u011f\u0131n\u0131, gelecek seneler \u00fcreticinin maddi imk\u00e2ns\u0131zl\u0131klar\u0131 nedeniyle \u00fcretim ve kalitenin d\u00fc\u015fece\u011fini \u00fcretici kaybedece\u011fi gibi \u00fclkemiz de kaybedece\u011fini anlatmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Hasan Cevizlidere, bu beyanlar\u0131m\u0131z\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131nda yetkililer; ince zeytin stoklar\u0131n\u0131n fazla oldu\u011funu, di\u011fer b\u00f6lgelerdeki zeytin fiyatlar\u0131yla rekabet etme mecburiyetlerinin oldu\u011funu, \u00fclkede sava\u015f ekonomik kriz oldu\u011funu, insanlar\u0131n al\u0131m g\u00fcc\u00fcn\u00fcn d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, \u015fu andaki fiyatlar\u0131n avans fiyatlar oldu\u011funu bu sebeplerle avans fiyatlar\u0131n y\u00fckselemeyece\u011fini taraf\u0131m\u0131za beyan etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar diye konu\u015ftu. Fedakarl\u0131ksa hep birlikte yapaca\u011f\u0131z Ziraat odalar\u0131 olarak kendilerine, \u2018Askere giden biz, sava\u015fa giden biz, bor\u00e7la har\u00e7la \u00fcretim yapmaya \u00e7al\u0131\u015fan biz, milli has\u0131ladan en az pay alan biz, bizden daha ne fedak\u00e2rl\u0131k bekliyorsunuz? Y\u00f6netim olarak siz ne fedak\u00e2rl\u0131k yap\u0131yorsunuz? Fedak\u00e2rl\u0131k yap\u0131lacaksa hep birlikte yapaca\u011f\u0131z\u2019 \u015feklinde cevap verdik diyen Hasan Cevizlidere, \u00dcreticilerimize de seslenmek istiyoruz. Hep \u015fik\u00e2yet ederek bu i\u015flerin d\u00fczelece\u011fini zannetmeyiniz. Kooperatiflerin \u00fcst birlik se\u00e7imlerine i\u015ftirak ederek y\u00f6netim kurullar\u0131na mutlaka, y\u00f6netimde muhasebe finansman pazarlama, vs. bilen bu konuda yeti\u015fmi\u015f, \u00fcreticinin yan\u0131nda olan insanlar\u0131 se\u00e7emezseniz genel kurullarda hi\u00e7 anlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131z standart bilan\u00e7olar\u0131 okurlar, sizler de mevzuat\u0131 bilmeden emmebasma tulumbalar gibi ellerinizi kald\u0131r\u0131r, indirirsiniz. Onlarda hi\u00e7 zorlanmadan istedikleri konular\u0131 rahatl\u0131kla genel kuruldan ge\u00e7irirler. Satabilecekleri kadar zeytin al\u0131rlar, bin bir emekle \u00fcretti\u011finiz zeytini ucuza almaya \u00e7al\u0131\u015fanlar niye rahatlar\u0131n\u0131 ka\u00e7\u0131rs\u0131nlar ki! T\u00fcrkiye tar\u0131mda mutlaka planl\u0131 \u00fcretime ge\u00e7meli, \u00fcretimde kullan\u0131lan girdileri ucuzlatmal\u0131, sulamaya \u00e7ok fazla \u00f6nem vermeli, \u00fcretti\u011fi \u00fcr\u00fcnlerin fazlas\u0131n\u0131 katma de\u011fer katarak satmal\u0131, b\u00fcy\u00fck \u015fehir yasas\u0131yla k\u00f6yl\u00fcn\u00fcn elinden al\u0131nan k\u00f6y topraklar\u0131n\u0131 k\u00f6yl\u00fclere geri verilmeli, \u00fcretimde \u00e7al\u0131\u015fan yani k\u0131rsaldaki insan\u0131 topraktan kopar\u0131lmamal\u0131, \u00e7\u00fcnk\u00fc topraktan kopan insan\u0131 yeniden topra\u011fa d\u00f6nd\u00fcrmenin m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylememize gerek duymuyoruz. Plans\u0131z programs\u0131z tar\u0131m yaparsan\u0131z hi\u00e7bir tar\u0131m \u00fcr\u00fcn\u00fcnde insan\u0131n\u0131za yeterli g\u0131day\u0131 temin edemezsiniz. Veya baz\u0131 \u00fcr\u00fcnlerde (zeytinde oldu\u011fu gibi) satamad\u0131\u011f\u0131n\u0131z kadar \u00e7ok \u00fcretirsiniz. Bu t\u00fcm eme\u011finizi, girdilerinizi, \u00e7\u00f6pe atar, fakirle\u015firsiniz. Ziraat Odalar\u0131 olarak \u00fcreticilerin dertlerini dile getirmeye devam edece\u011fiz, \u00e7\u00fcnk\u00fc adaletsizli\u011fe, hukuksuzlu\u011fa, haks\u0131zl\u0131\u011fa, e\u015fitsizli\u011fe kar\u015f\u0131 durmaya devam edece\u011fiz. Aksi tav\u0131r dilsiz \u015feytan tavr\u0131 oldu\u011funu bilmekteyiz. Yukar\u0131da sayd\u0131\u011f\u0131m\u0131z aksakl\u0131klar \u00fcreticilerin lehine d\u00fczelmedi\u011fi m\u00fcddet\u00e7e \u00fcreticiler olarak bu d\u00fcnyada da, \u00f6b\u00fcr d\u00fcnyada da yakan\u0131z\u0131 b\u0131rakmayaca\u011f\u0131z \u015feklinde konu\u015ftu.