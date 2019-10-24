Yaralı uzmanın İnegöl’e selamı var

Barış Pınarı Harekatı operasyonuna arkadaşları ile katılmak için beklerken yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Bursalı asker Doğan Olaştagöz’ün İnegöllülere selamı var.

Barış Pınarı Harekatı için Irak’a giden İnegöllü uzman çavuş Doğan Olaştagöz, arkadaşları ile birlikte operasyon emri beklerken yıldırım düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. GATA’da tedavi gören Doğan Olaştagöz’ün annesi Naciye Olaştagöz, sosyal medya hesabından, askerin normal odaya alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu, ayrıca İnegöl’e ve İnegöllülere selamının olduğunu bildirdi.

BURSA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:53

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