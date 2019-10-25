Zabıtadan ortak denetim

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Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Nilüfer’de ortak denetime çıktı. Fethiye, İhsaniye, Esentepe, Ataevler, 29 Ekim, Yüzüncüyıl ve Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde işyerleri önünde yaya yolu işgali ve görüntü kirliliğine neden olan reklam panoları ve dubalar toplandı. Bu mahallelerde satış yapan seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.

Gün boyu süren denetimlerde yaklaşık 25 personel görev aldı. İlçe genelinde sürdürülen rutin denetimlerin Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelinin ortak çalışmasıyla artarak devam edeceği belirtildi.

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

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