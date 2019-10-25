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İmzalar kültürel iş birliği için atıldı

İHA

İmzalar kültürel iş birliği için atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında eğitim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda iş birliğini geliştirmek maksadıyla protokol imzalandı.
Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ile de eğitim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda iş birliğine gidiyor. İki kurum arasındaki iş birliğini öngören protokol Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A.Saim Kılavuz arasında imzalanırken, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı da imza töreninde hazır bulundu. Uludağ Üniversitesi’nin 1987 mezunu olan Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ile 1993 mezunu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, imza töreni öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Üniversitene Hoş Geldin Şöleni’ kapsamında kurulan stantları gezdi. Stantlarda görevli öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, çini standında boyama uygulaması yaptı, mini golf alanında atış yaparak golf sporundaki hünerlerini sergiledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında iş birliğini ön gören protokol de şölen alanında açık havada imzalandı. Üniversiteli gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1993 yılında mezun olduğu Uludağ Üniversitesi ile böyle bir protokol imzalamaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ülkemiz dört bir taraftan tehdit altında tutulmaya çalışılıyor. Bugüne kadar kimse bize pranga vuramadı, bundan sonra da vuramayacak. Ancak bütün öğrenci arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Herkesin şehrimize ve ülkemize güvenmesi gerekir. Yaptığımız bütün faaliyetlerde de şehrimizi ve ülkemizi ön planda tutmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A.Saim Kılavuz, ise Bursa’yı daha ileri noktalara götürmekteki kararlılıklarının altını çizdi. Öğrenci dostu üniversite, kentle bütünleşmiş bir üniversite hedeflediklerini hatırlatan Kılavuz, “Üniversitelerin bir görevi de ürettiklerini toplumun her kesimiyle paylaşmasıdır. Sağ olsun başkanımız bize destek veriyor. Üniversite olarak biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bursa’yı daha ileri noktaya götürme kararlılığındayız. Uludağ Üniversitesi büyürse, Bursa büyür. Bursa büyürse, Türkiye büyür” diye konuştu.
“Bizim zamanımızda yoktu”
Yıllar sonra mezun olduğu okulda böyle bir iş birliğine şahit olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ise, “Bizim zamanımızda üniversiteleri belediye ile şehrin diğer kurumlarıyla işbirliğinde görmek mümkün değildi. Üniversiteler etrafı tellerle çevrili, fildişi kuleleriydi adeta. Sanayi ile ticaretle, şehirle ilgileri yoktu. Tabii şimdi her şey değişti, iyiye gitti ve böyle şeylere şahitlik ediyoruz. Ben de bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Aktaş ve Bakan Yardımcısı Kalaycı, Radyo Televizyon Topluluğu’nun canlı radyo yayınına katıldı. Başkan ve Bakan Yardımcısı, üniversiteli gençlere derslerinin yanında mutlaka sosyal faaliyetlere de katılmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

BURSA

25 Ekim 2019 Cuma

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