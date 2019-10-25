Matlı: “Yörex Türkiye'nin vitrini”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Antalya'da düzenlenen 10. Yöresel Ürünler Fuarı “YÖREX’in Türkiye'nin vitrini olduğunu söyledi.

81 ilden 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı ile 647 kurum ve firmanın iştirakiyle 454 ürünün sergilendiği YÖREX 2019’un açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile BTB yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, TOBB’un desteği ile Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen ve Bursa Ticaret Borsası ve ilçe odaborsaları ile birlikte ortak stant açtıkları Yöresel Ürünler Fuarı’nda ziyaretçi sayısının 200 bini geçtiğini dile getirdi. Matlı, “YÖREX, 10 yıl önce sadece 40 ilden yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret ettiği bir organizasyonken, bugün 81 vilâyetin tamamının ilgi gösterdiği büyük bir fuara dönüştü” dedi.

Türkiye’nin verimli toprakları, ziraî ürün çeşitliliği ve kendine özgü iklim yapısı sayesinde, zengin ürün potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Matlı, “Yaklaşık 2 bin 500’e yakın coğrafî işaret alabileceğimiz ürünümüz bulunmaktadır. Biz bu ürünlere coğrafî işaret kazandırmak için câmia olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz. Coğrafî işaretli ürünlerin Avrupa Birliği’nden de tescil edilmesi yönündeki çalışmalarımızı arttırmalı ve yöresel ürünlerimizin katma değerinin artırılmasını sağlamalıyız” dedi.

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

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