Yediemin otoparklarındaki sahipsiz araçlar, otoparkçıları isyan ettirdi

BURSA´nın İnegöl ilçesinde, eksik evrak ya da icradan dolayı trafikten men edilen araçlar, yediemin otoparklarında çürümeye yüz tuttu. Duruma tepki gösteren otopark işletmecileri, araçların hem kendilerine hem de devlete zarar verdiğini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eksik evrak ya da icradan dolayı trafikten men edilen araçlar, yediemin otoparklarında sahiplerini bekliyor. Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon aracın otoparklarda olduğunu ifade eden yediemin otoparkı işletmecisi Abdullah Salık, 15-20 yıldır otoparklarda bekleyip, çürüyen araçların olduğunu söyledi. Salık, ''Bu araçlar milli servet. Burada uzun yıllardır bağlı olan araçlar, sahipleri tarafından alınmıyor. Yüzlerce, binlerce hatta Türkiye genelinde milyonlarca araç otoparklarda çürüyor. Otoparklara sürekli araç geliyor, ama bir taraftan da çıkması veya satılması gerekiyor. Yer bulma sorunu da yaşıyoruz. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Otoparklar araç mezarlığı olmuş durumda. Yüzlerce, binlerce araç duruyor.'' diye konuştu.



BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

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