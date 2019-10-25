Bursa'da kayıp olan küçük kız bulundu

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Bursa'da üç gün önce okul çıkışı kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu polis ekipleri tarafından bulundu.

Olay, 3 gün önce merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesindeki Nazife Hüseyin Meriç Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki yabancı uyruklu Mai A., okul çıkışında ortadan kayboldu. Ailesi küçük kızlarının eve gelmemesi üzerine Demirtaş Polis Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptığı çalışma sonucu kayıp olan küçük kızı, sağ salim buldu. Kızın başından kötü olayların geçtiğini öğrenen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

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