Yaya geçidinde otomobil çarpan Helin yaralandı

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BURSA'nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencisi Helin A.'ya yaya geçidinde otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kadir Koyutürk İlkokulu'nda eğitim gören Helin A., öğle yemeği için okulundan çıktı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza, Yılmaz Tarhan'ın kullandığı 16 ZH 715 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Helin A. olay yerine çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. FOTOĞRAF



BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

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