Okul kantinleri denetlendi

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çocukların fiziki mekan ve sağlık yönünden daha iyi koşullara sahip olması adına okullardaki denetimlerini titizlikle sağladı.

Denetimler kapsamında 63 adet kantinin denetimi gerçekleştirilirken, sadece 44 kantinin ruhsatının olduğu görüldü. 19 adet iş yeri için gerekli uyarılar yapılarak ruhsatlandırılma süreçleri başlatıldı. Zabıta Müdürlüğünün etkin çalışmalarının yanı sıra mobil denetim takip sistemi ile daha hızlı denetimlerin yapıldığını ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Okul kantinlerimizin genel sağlık koşullarından, fiziki standartlarına kadar birçok konuda denetim ve kontrolleri sağlanıyor. Denetimler kapsamında 63 kantinin genel denetim ve kontrolleri gerçekleşti, 44 kantinin ruhsatında bir sorun olmadığı tespit edildi. 11 kantinin ise ruhsatlandırılması sağlandı. 8 kantinimizin ise ruhsatlandırma ve evrak süreci devam ediyor" dedi.

Hijyen koşullarının önemine vurguda bulunan Başkan Taban, "Çocuklarımızın bulunduğu ortamların temiz ve düzenli olması önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Genel anlamda denetimlerde temizlik koşullarına, derli toplu ve fiziki mekanların kullanım koşullarına da dikkat ediliyor. Çocuklarımızın içinde yaşadığı, günün büyük bir kısmını geçirdiği tüm mekanlarda kontrollü olmak gerekiyor. Bu anlamda okul kantinlerimizden yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyor olmalarından ötürü onların standartlarına uygun koşulların sunulması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Zabıta Müdürlüğümüzün bu anlamda gerek okullarımızın ve çocuklarımızın, gerekse halkımızın güvenliğini, sağlığını ve huzurunu korumak adına çalışmaları gayretle devam ediyor" şeklinde konuştu.

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

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