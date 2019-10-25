Otomobilin çarptığı yaya öldü

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-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Özden (59), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, İnegöl ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bursa-Ankara yolunda seyir halinde olan sürücü Murat G. (43) yönetimindeki 34 PN 6983 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Özden´e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen Özden, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Murat G., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

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