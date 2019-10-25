Bursaspor'da çifte imza Yeşil-beyazlılar, Sedat Dursun ve Emirhan Aydoğan'ın sözleşmelerini uzattı

Bursaspor'da Sedat Dursun ve Emirhan Aydoğan'ın sözleşmelerinin 2024 yılına kadar uzatıldığı öğrenildi.

Yeşilbeyazlı takım, iki genç futbolcusunun sözleşmesini uzattı. Daha önce toplu imza töreninde genç futbolcular yeni kontratlarına imza atarken, sözleşmelerin notere tasdik edilmemesi nedeniyle bu işlem gerçekleşmemişti. Ancak, dün yönetim Emirhan Aydoğan'ın 2020 mayıs, Sedat Dursun'un da 2021 mayıs ayında bitecek sözleşmelerini iyileştirme yaparak uzattı. Böylelikle iki futbolcu 5 yıl daha yeşilbeyazlı formayı terletecek.

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.