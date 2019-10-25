Mezarlık ziyaretine giderken canından oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mezarlık ziyaretine giden bir kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; kaza Bursa Ankara Yolu Ümitalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Murat G. idaresindeki 34 PN 6983 plakalı otomobil Ümitalan bölgesine gelmeden mezarlığa gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen 59 yaşındaki Zeki Özden'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı duyarak gelen Özden'in yakınları ölüm haberiyle sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Zeki Özden'in cansız bedeni olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.