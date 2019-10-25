İnegöl İstihdam Fuarı başladı

İnegöl’de 2017 yılında ilki düzenlenen İstihdam Fuarı, işçi ve işverenleri buluşturmak üzere bugün 3’üncü kez kapılarını açtı.

İnegöl Kaymakamlığı koordinesinde İnegöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İşkur, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, yüzlerce kişiye istihdam kapısını aralayacak. İşçi ve işvereni buluşturmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himâyesinde devam eden istihdam seferberliğine katkı sağlamak adına düzenlenen organizasyon, açılış gününde büyük ilgi gördü. İşsizliğin neredeyse sıfır olduğu İnegöl’de düzenlenen İstihdam Seferberliği Buluşmasında işe ihtiyacı olan vatandaşlar, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 40 firmanın standında bilgilendirilip form dolduruyor. Fuarda ise kurumlarla birlikte toplamda 45 stant yer alıyor. Bugün ziyaretçilerine kapılarını açan İstihdam Fuarı, 26 Ekim 2019 Cumartesi akşamı son bulacak.

Açılış konuşmasını yapan Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Ali Ildır, “İnegöl’de 3’üncüsü gerçekleştirilen İstihdam Fuarına bir paydaş olarak katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Zira üniversitemizin içerisinde yapmaya çalıştığımız ve özel sektörle olan ilişkilerimizin düzenlenmesi için oluşturduğumuz işveren kurullarının birlikte nasıl çalışacağının düzenlenmesi açısından da bu bizim için çok önemli bir fırsat olacak” dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise İstihdam Fuarının 3’üncüsünün gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Ticaret ve Sanayi Odası olarak Kaymakamlığımız himayesinde İnegöl Belediyemiz, İşkur Müdürlüğümüz, Uludağ Üniversitemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliğimiz aslında 3 yıldır verim vermeye başladı. Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında başlatmış olduğu 1 milyon işçiye iş imkân adı altında yaptığımız çalışmaların 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza 40 firmamız katılıyor. İnegöl’ümüz çok şükür 1 milyar 331 milyon dolar ekonomik büyüklüğe sahip bir ilçe. 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz ve 691 milyon dolar da dış ticaret fazlası veriyoruz. Türkiye ortalamasına baktığımızda, şehrimiz hem istihdam, hem de ekonomik anlamda ülkemize çok ciddi katkı sağlayan şehirlerin başında geliyor. 10 binin üzerinde ticaret erbabına sahibiz. Toplamda da 84 bin sigortalı işçiye sahibiz. İstihdam fuarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban da, “Yaklaşık 23 aydır görevdeyim, ancak 2 yıl içerisinde 3’üncü İstihdam Fuarımızı açıyoruz. Böyle bir güzelliğe de vesile olmuş olduk hep birlikte. Devletimizin bütün kurumları burada. Kaymakamlığımız koordinatörlüğünde güzel bir işbirliği var. Bu beraberlik sinerjiye dönüşüyor. Müteşebbis ruhu bu şehirde geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Bu pek çok vilayete nasip olmayan bir durum. Bizim hedeflerimiz var. İnegöl, Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedeflerine en büyük katkıyı verecek şehirlerden biri. Bu güç bizde var. Sanayicilerimizin verdiği destekle, çalışanlarımızla, üreten bir toplum olarak çok daha güzel bir hale gelecek bu şehir. Bu fuarda iş var sloganıyla yola çıkılan istihdam seferberliğinde iş arayanların yeni fırsatlarla buluşmasını arzu ediyoruz. Aynı şekilde işverenlerin de aradıkları nitelikte çalışanları bulmasını arzu ediyoruz. Belediyemiz olarak da aslında göreve geldiğimiz günden bu yana buna nasıl katkı koyabiliriz düşüncesiyle, İstihdam Ofisimizi açtık. Bunu da İşkur desteği ile yaptık. Onlarla koordineli şekilde çalışıyoruz. Kurumumuza yaklaşık olarak 22 ayda 2 bin civarında insan gelerek iş talebini iletmiş. Biz de bunu işkur ekranlarına aktararak 400 vatandaşımızın iş bulmasına katkı sunmuşuz. Cumhurbaşkanımızın da bu noktada bizlere gösterdiği hedeflere yol ve rehberlik noktasında inşallah biz de katkı koyacağız. Yapılan çalışma hepimize, şehrimize hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

Fuarı duyup gelen vatandaşlar, kendine uygun standa giderek iş başvurusunda bulundu.

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

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