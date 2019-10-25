Mudanya’nın 2020 yılı bütçesi 116 milyon 270 bin

Mudanya Belediyesi’nin 2020 mâlî yılı bütçesi 116 milyon 270 bin lira olarak kabul edildi.

Mudanya Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan oturumunda 2020 mâlî yılı ve izleyen iki yıl bütçesi, performans programı, ücret tarifesi görüşüldü. Oturumda, 2020 mâlî yılı bütçesi 116 milyon 270 bin TL olarak kabul edildi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen meclis toplantısında 2020 yılı performans programı kabul edilirken, gelir ve gider bütçesi de ayrı ayrı oylandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür ederken, alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Hayri Türkyılmaz, kültürden sanata, spordan eğitime, sosyal belediyecilik örneklerinden turizme her alanda hayatın bütün renkleriyle yaşayan Mudanya için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.