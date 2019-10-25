Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde yapılan aramada 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilen F.G. gözaltına alındı. F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekibi, ihbar üzerine merkez Yenimahalle'deki bir kişinin esrar bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 1 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Ev sahibi F.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.