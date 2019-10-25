Turgay Erdem, 8 yaşındaki şampiyonu ağırladı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda birinci olan Yağız Kaan Erdoğmuş’u makamında ağırladı. Başkan Turgay Erdem, ailesiyle birlikte kabul ettiği 8 yaşındaki Yağız’a destek sözü verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Halk Evi’ndeki makamında 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda birinci olan Yağız Kaan Erdoğmuş’u ağırladı. Slovakya’da 8 yaş genel kategorisinde 8’de 8 yaparak son tura kalmadan altın madalyaya uzanan Yağız Kaan Erdoğmuş, ziyarete ailesiyle birlikte geldi. Başkan Turgay Erdem’e çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren küçük şampiyon, hedefinin Dünya Şampiyonluğu elde etmek olduğunu söyledi.

Elde edilen başarıdan dolayı Yağız Kaan Erdoğmuş’u kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Küçük Yağız çok büyük başarıya imza atmış. Kendisiyle gurur duyduk. Bundan sonraki büyük hedeflerinde destek olmak için gerekeni yapacağız. Genç yeteneklere sahip çıkmak gerekiyor. Annebabasını da yürekten kutluyorum. Yağız daha nice başarılarıyla ülkemizin ve Nilüfer’in gururu olacaktır” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Erdem, Yağız Kaan Erdoğmuş’u çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

BURSA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:54

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