Bursa’da hırsızların yeni hedefi Afrikalılar Hızını alamayan hırsızlar, Afrikalıları soydu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Ülkelerinde açlıktan binlerce kişinin ölmesi sebebiyle ekmek parası kazanmak için Türkiye’ye gelen Afrikalı işportacıların mallarını hırsızlar çaldı.

Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan bir camide akşam saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Senegal’den, Bursa’ya ekmek parası kazanmak için gelen ve işportacılık yapan İbrahom A, namaz kılmak için camiye geldi. Bu sırada içerisinde parfüm, cüzdan, kemer dolu çantasını caminin içerisinde bulunan masanın üzerine bıraktı. Namaza duran İbrahom A.’nın çantasını henüz kimliği belirlenemeyen hırsız namaz kıldığı esnada çaldı. Hırsızın Senegalli işportacının çantasını çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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