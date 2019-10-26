Sac tava da Bursa’nın meşhurları arasında yer aldı

Bursa’nın ünü kestane şekeri ve İskender kebabının ardından sac tava da sıralamada yerini aldı.

Bursa’da 25 yıldır yaptığı sac tava ile adından sıkça söz ettiren Tavacı Refik, 4 dakikada sac tava ile hem daha hızlı hem de daha lezzetli bir yemek sunuyor. Gurmelerin her geçen gün kendine hayran bırakan Refik Berber’in son konuğu ünlü program sunucusu Turgay Başyayla oldu. Bursa’nın Karacabey ilçesinde 45 yıldır yemek sektöründe hizmet veren Tavacı Refik, Bursa’da İskender ve kestane şekerinin yanında artık sac tavanın da yer almasını sağladı. Geçmişten bugüne çeşitli denemelerle yaptığı yemeklerine farklı bir tat katan Refik Berber, ortalama süresi 1520 dakika olan sac tavayı 4 dakikadan daha az bir sürede müşterilerine sunuyor.

BURSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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