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Yenişehir Belediyesi'nden üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap

İHA

Yenişehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversiteye hazırlık kursuna atılan öğrencilere ücretsiz kitap verildi.

Yenişehir Belediyesi'nden üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap

Yenişehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversiteye hazırlık kursuna atılan öğrencilere ücretsiz kitap verildi.
Yenişehir ilçesinde öğrenciler üniversiteye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Davut Aydın ve Kaymakam Suat Seyitoğlu öğrencilere kitaplarını dağıttı. Öğrencilere hitaben konuşan Aydın, "Geleceğimizin teminatı siz gençlerimiz için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Sizlere, konusunda uzman öğretmenlerimizle dershane ortamını oluşturduk. Çok şükür bugün de eğitimin en temel unsuru çalışma kitaplarınızı takdim ediyoruz. Bugüne kadar sınavlarda çıkmış soruları da kapsayan ve yüksek ücretlerle kurslarda gösterilen tüm bilgilerin yer aldığı, oldukça donanımlı kitapları vermek bizden, çok çalışmak sizden” dedi.
Aydın, gençlere imtihan maratonunda başarılar dileyip, dershane ve çalışma kitaplarına verecekleri paraları üniversitede harcamaları temennisinde bulundu.

BURSA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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