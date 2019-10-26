Yıldırım’da dönüşüm Değirmenönü’nden başladı Yıldırım Belediyesi, yeni imar planı düzenlemesi ile hisseli parsel sahiplerini tapularına kavuşturdu

Yıldırım Belediyesi, yeni imar planı düzenlemesi ile uzun yıllardır çözülemeyen hisseli parsel meselesini hallederek, mülk sahiplerini tapularına kavuşturdu.

Değirmenönü Mahallesi’nde gerçekleştirilen tapu dağıtım törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti İl Başkanvekili ZuhatUyguntürk, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, hak sahipleri ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı.

Yıldırım’ın öncelikli gündeminin imar ve kentleşme olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde, sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer paydaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bu konunun öncelikli olduğunu fark ettik. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle Bursa ölçeğinde hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesinde gerekli yönetmelik değişiklikleri ile beraber yapılan bu modern düzenlemelerin kalıcı bir hale gelmesi için çalışıyoruz. Bu minvalde 2015 yılından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında Değirmenönü ve Karapınar Mahallelerimizi kapsayan yaklaşık 232 hektarlık bir alanda imar planları onaylanmıştı. Bizlerde etaplar halinde bu planın uygulama çalışmalarını yürütmüştük. Hamdolsun bugün Değirmenönü Mahallesi’ndeki tapu tescil işlemlerini gerçekleştirmiş, bitirmiş olduk. Bu imar planı ile eski nizamda bitişik, 2 kat olan konut alanlarını 6 kat, kimi yerlerde de 8 kat olacak şekilde düzenlemiş olduk” diye konuştu.

Eski imar planlarında kullanışsız olan park ve yeşil alanları yeni imar planları ile çok daha fazla kullanışlı alanlar haline getirdiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Eski planlarda yetersiz olan okul alanlarını arttırdık. Bu anlamda yollarımızı da genişleterek daha kullanışlı hale getirdik. İmar planları hazırlanan 232 hektarlık alanın Değirmenönü ve Cumalıkızık mahallelerini kapsayan 110 hektarlık kısmını 1. etap olarak, Karapınar mahallesini de 2 ayrı etap olarak toplam 3 ayrı etapta imar uygulanmasını, yani şuyulandırma çalışmalarını yürüttük. Bu minvalde Değirmenönü ve Cumalıkızık mahallerinde imar uygulama işlemlerini bitirdik, tapu tescil işlemlerimizi de tamamladık. Bugünden itibaren de tapuları tüm hemşehrilerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu kapsamda yeni bir şehrin, yeni bir şehirleşmenin de önünü açmış olduk. Yaptığımız bu planlar bu şehrin dönüşümünün temelini oluşturuyor. İnşallah bundan sonraki süreçte site yapılaşmaları ile birlikte, sosyal donatı alanları, otopark alanları, sağlık ve spor alanları ile beraber sağlıklı bir kentleşmenin temelini atmış oluruz” şeklinde konuştu.

Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı da, ilçenin en önemli probleminin planlı kentleşme yolunda atılması gereken adımlar olduğunu ifade ederek, “İlçemizin en büyük problemlerinden biri çarpık kentleşme neticesinde geçmişten gelen sıkıntılar ve sorunlar. İşte bunun çözümü noktasında kentsel dönüşüm başlığı altında bir fırsat bilinerek Yıldırım Belediyemizin çok güzel, çok anlamlı bir çalışması var. Bu kapsamda da Değirmenönü Mahallesi’nde güzel bir imar çalışması yapılmış. Modern kentlerde, modern yerleşim alanlarında hep birlikte yaşama noktasında atılan bu adımları bizlerde destekliyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ise, “Yıllarca tapularına kavuşma arzusunda olan mahalle sakinlerimizin çok değerli Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın gayretleri neticesinde bugün tapularına kavuşacak oldukları bir gün. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak talep edilen tüm çalışmalarda başkanımızla birlikte kendilerine hep destek vermeye devam ettik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 15 aileye tapularını takdim etti.

BURSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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